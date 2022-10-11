تقرير: المغرب يدخل “نادي مصنعي الدرونات العسكرية”
هبة بريس
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن دخول المغرب لنادي تصنيع الطائرات الحربية.
وذكرت الصحيفة، أن شركات الدفاع الإسرائيلية أبرمت صفقة مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار”.
كما أفيد في هذا السياق بأن هذا الاتفاق سيسمح “للمغرب بتصنيع طائرات درون لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا”.
كما أشير إلى أن الطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب ستكون مخصصة لمهمتين هما الهجوم والاستطلاع وجمع المعلومات عن بعد.
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10 تعليقات
نصر الله قواتنا المسلحة الملكية ومفخرة المغرب..
وأخيرا السلاح الفتاك بيد المغرب والان ينشء مصانع لصناعته..
باسم الله وما شاء الله اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
كل من سولت له نفسه المساس بالوحدة الترابية للمملكة ينتهي وجوده..
المغرب دخل الى صناعة المعدات العسكرية..
اللهم احفظ بلدنا الحبيب ولا عزاء للحاقدين..
المغرب تطور بفضل المجهودات المبذولة من القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية حفضه الله ورعاك..
المغرب سيصبح من الدول الكبرى في المجال الأمني والعسكري..
اتمنى ان تصنع بكثرة وتعطى للشعب المغربي المخلص لكي يضرب كل من تخطى الحدود المغربية مثل موسم الصيد لقنصهم مثل الحيوانات البرية.
نقل التكنولوجيا الى المغرب وبناء مصنعين .. وجار يجمعنا به اكثر ما يفرقنا يتحين الفرص ويتسلح ليدمي الايادي الممدودة ويعمل على تجزيئ ما لا يجزأ .. حلل وناقش ؟