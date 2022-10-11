تقرير: المغرب يدخل “نادي مصنعي الدرونات العسكرية”

هبة بريس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن دخول المغرب لنادي تصنيع الطائرات الحربية.

وذكرت الصحيفة، أن شركات الدفاع الإسرائيلية أبرمت صفقة مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار”.

كما أفيد في هذا السياق بأن هذا الاتفاق سيسمح “للمغرب بتصنيع طائرات درون لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا”.

كما أشير إلى أن الطائرات الحربية المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب ستكون مخصصة لمهمتين هما الهجوم والاستطلاع وجمع المعلومات عن بعد.

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