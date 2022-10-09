الوزيرة الأولى الفرنسية: منحنا 85 ألف تأشيرة للجزائريين

هبة بريس

قالت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، إن بلادها منحت الجزائريين، منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أغسطس الماضي، 85 ألف تأشيرة، مؤكدة أن “الحوار والنقاش بين الدولتين بخصوص هذا الموضوع يبقى متواصلا”.

ونفت المسؤولة الفرنسية،في حوار أجرته مع جريدة “الخبر”، توقف عملية إصدار تأشيرات لصالح الجزائريين على خلاف ما تررده بعض الأوساط.

وكشفت في الصدد أن “العملية لم تتوقف حتى أثناء الجائحة، حيث قفز الرقم من 5288 تأشيرة سنة 2019 إلى 7717 تأشيرة خلال سنة 2021، أي ارتفع بنسبة 45 بالمائة”، مشيرة منح إلى “5000 تأشيرة بالنسبة للطلبة الجزائريين إلى غاية شهر أغسطس الماضي”.

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وتحل المسؤولة الفرنسية الأحد بالجزائر في زيارة تدوم يومين مع وفد هام يضم 16 وزيرا، بعد زيارة رئيس بلدها إلى الجزائر شهر غشت الماضي.

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