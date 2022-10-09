France's Prime Minister Elisabeth Borne (C) is welcome by University Paris-Cite President Christine Clerici (R) upon her arrival to hold an interministerial Committee on Disability to define the "method" of work of the executive during the next five years at the University Paris-Cite in Paris on October 6, 2022. - The government will soon appoint an interdepartmental delegate responsible for advancing the accessibility of buildings, but also access to digital services or communication for people with disabilities, it was learned on October 5, 2022 in the entourage of the Prime Minister. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

الوزيرة الأولى الفرنسية: منحنا 85 ألف تأشيرة للجزائريين

2022-10-09 / 15:48
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هبة بريس

قالت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، إن بلادها منحت الجزائريين، منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أغسطس الماضي، 85 ألف تأشيرة، مؤكدة أن “الحوار والنقاش بين الدولتين بخصوص هذا الموضوع يبقى متواصلا”.

ونفت المسؤولة الفرنسية،في حوار أجرته مع جريدة “الخبر”، توقف عملية إصدار تأشيرات لصالح الجزائريين على خلاف ما تررده بعض الأوساط.

وكشفت في الصدد أن “العملية لم تتوقف حتى أثناء الجائحة، حيث قفز الرقم من 5288 تأشيرة سنة 2019 إلى 7717 تأشيرة خلال سنة 2021، أي ارتفع بنسبة 45 بالمائة”، مشيرة منح إلى “5000 تأشيرة بالنسبة للطلبة الجزائريين إلى غاية شهر أغسطس الماضي”.
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وتحل المسؤولة الفرنسية الأحد بالجزائر في زيارة تدوم يومين مع وفد هام يضم 16 وزيرا، بعد زيارة رئيس بلدها إلى الجزائر شهر غشت الماضي.

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