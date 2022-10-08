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الملك يصدر عفوه على 672 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي

2022-10-08 / 19:05
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هبة بريس - و م ع

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك محمد السادس، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 672 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 508 نزيلا على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 10 نزلاء.

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 488 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 10 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 155 شخصا وهم كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 61 شخصآ

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 72 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص.

المجموع العام: 633

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته، دام له النصر والتمكين، إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 09 نزلاء موزعين على النحو التالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 05 نزلاء

-التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 04 نزلاء

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”ّ.

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‫14 تعليقات

  2. عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه لما فيه خير هده البلاد.

  5. من بين تجليات الانسانية عند جلالة الملك العفو الملكي على مجموعة من المساجين اعز الله ملكنا الهمام.

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