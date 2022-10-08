ألمانيا: عمل تخريبي يعطل حركة القطارات

2022-10-08 / 17:23
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” (Deutsche Bahn)، اليوم السبت، أن العطل واسع النطاق بحركة القطارات شمالي البلاد سببه عمل تخريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة: “بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت ’دويتشه بان‘ إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت 3 ساعات قبل ظهر اليوم (السبت)”.

وأضافت المتحدثة أن أجهزة الأمن المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان

كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان

2022-10-08 / 20:08
Photo of سبتة ..اصابة عناصر شرطة في مواجهات بحي “المغاربة “

سبتة ..اصابة عناصر شرطة في مواجهات بحي “المغاربة “

2022-10-08 / 18:30
Photo of مقتل 7 جنود في هجوم إرهابي بجيبوتي

مقتل 7 جنود في هجوم إرهابي بجيبوتي

2022-10-08 / 18:21
Photo of روسيا تعين قائدا جديدا للقوات المقاتلة في أوكرانيا

روسيا تعين قائدا جديدا للقوات المقاتلة في أوكرانيا

2022-10-08 / 15:42
Photo of الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

الصحة العالمية: أفريقيا الأعلى بمعدلات الانتحار عالميا

2022-10-08 / 12:39
Photo of السودان.. حمدوك يوافق على العودة لرئاسة الوزراء

السودان.. حمدوك يوافق على العودة لرئاسة الوزراء

2022-10-08 / 10:51
Photo of إصابة شخص بإطلاق للنار في كندا

إصابة شخص بإطلاق للنار في كندا

2022-10-07 / 23:32
Photo of كندا تمنع 10 آلاف مسؤول من “النظام المجرم” من دخول أراضيها

كندا تمنع 10 آلاف مسؤول من “النظام المجرم” من…

2022-10-07 / 22:05
Photo of توقيف إيراني يحمل سكينا في سفارة بلاده بكوبنهاغن

توقيف إيراني يحمل سكينا في سفارة بلاده بكوبنهاغن

2022-10-07 / 21:18
Photo of رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزيرا للدولة بعد شكوى بشأن سوء سلوكه

رئيسة وزراء بريطانيا تقيل وزيرا للدولة بعد شكوى بشأن…

2022-10-07 / 18:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق