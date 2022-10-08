بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية لفتيحة”
أعلن الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعلن- عن تضامنه مع صاحبة روتيني اليومي “فتيحة”.
و رفع الرابور المغربي المثير للجدل، عبر خاصية القصص القصيرة بذات الموقع، هاشتاغ جاء فيه “الحرية لفتيحة”.
و يواصل طوطو في استفزازه للمغاربة، حيث سبق أن خرج بتصريحات صادمة تتعلق بتعاطيه للمخدرات، خلال ندوة صحفية على هامش السهرات الكبرى للرباط والتي تدخل في إطار فعاليات احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الافريقية قائلا:” كنكمي لحشيش ومن بعد؟ الحشيش عادي راه كنجيبوه غير من الدورة بينا وبين المنبع تاعو 300 كيلومتر”.
و بعد أيام قليلة على الحملة التي تعرض لها “الغران دي طوطو” و كذا الإنتقادات اللاذعة التي وُجِّهت له، يعود من جديد ليفاجئ متابعيه بتحديه للمغاربة و كذا القانون المغربي.
و الجدير بالذكر أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، أوقفت مساء أمس الجمعة، فتيحة وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.
وكانت المشتبه فيها قد تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
13 تعليقات
عادي جداً التفاهة تدافع عن التفاهة بل الحتالة تدافع عن جنسها
هاذ الموسخ زاغ خاصو يتربى
للاسف الشباب البعيد عن الله هو من جعل مثل هذه الكائنات يكون لها وجود .
تجب له عقوبة لا محل لها من الإعراب .
هؤلاء الحشرات المضرة يجب معاقبتها عقابا شديدا .
هذا وهذه من أخبث البشر وكل من يدعو الى الرذيلة والفسق وينشرها فهم من أقبح الخلق على الارض .
فتيحة طوطو …
شن و طبقه
نفس العقلية … نفس التفكير – في حالة اذا كان هناك عقل و تفكير .. …..
اللهم عافنا أجمعين مما ابتلي به أصحاب التفكير المنفتح وسط البالوعات و المراحيض …
عقلية و تفكير المراحيض أعزكم الله….
ايادي خفية تعمل في الخفاء لافساد المجتمع اخلاقيا وفكريا.اكيد ان هذا نقول له على انه فنان. من وراءه من يدعمه ويشجعه.حذاري من اصحاب الحرية والحريات.لم تجد ما تدعمه يا طوطو الاروتين اليومي.كل واحد يعبر عن البئة التي تربى فيها.نعرف مثل هذا الفن خربت امم.با اهل فن الشوارع.والمزبلات.
tfo
المرحاض هي الصحافة ديال ربعا فرنك
اعوان الشيطان.يتحدى شعبا ودولة.
TFOUUU 3LA KEMMARA
كل ما يزعج الشعب نشد عليه و نشجعه..!!
هناك خطأ في التكتيك و جهل بالتاريخ و حكمه !! الشئ اذا زاد عن حده انقلب الى ضده.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحتالة تدافع عن الحتالة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
العفن يدافع عن العفن نحن لك بالمرصاد يا وجه الويل اينما رحلت و ارتحلت حتى تغادر البلاد مدلولا و الايام بيننا هذا اقل ما نفعله حفاظا على سلامة ابناءنا من الادمان الذي تشهره امام الملاء