بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية لفتيحة”

نجلاء مزيان

أعلن الرابور المغربي طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو”، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعلن- عن تضامنه مع صاحبة روتيني اليومي “فتيحة”.

و رفع الرابور المغربي المثير للجدل، عبر خاصية القصص القصيرة بذات الموقع، هاشتاغ جاء فيه “الحرية لفتيحة”.

و يواصل طوطو في استفزازه للمغاربة، حيث سبق أن خرج بتصريحات صادمة تتعلق بتعاطيه للمخدرات، خلال ندوة صحفية على هامش السهرات الكبرى للرباط والتي تدخل في إطار فعاليات احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الافريقية قائلا:” كنكمي لحشيش ومن بعد؟ الحشيش عادي راه كنجيبوه غير من الدورة بينا وبين المنبع تاعو 300 كيلومتر”.

و بعد أيام قليلة على الحملة التي تعرض لها “الغران دي طوطو” و كذا الإنتقادات اللاذعة التي وُجِّهت له، يعود من جديد ليفاجئ متابعيه بتحديه للمغاربة و كذا القانون المغربي.

و الجدير بالذكر أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، أوقفت مساء أمس الجمعة، فتيحة وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.

وكانت المشتبه فيها قد تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.

وقد تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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