الحموشي يؤشر على صرف منح دراسية لأطفال وأيتام أسرة الأمن

هبة بريس

وافق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على نتائج المداولات الخاصة بصرف منح التميز الدراسي لفائدة أطفال وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، والتحقوا بمعاهد ومؤسسات التعليم العالي.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة الدراسية، التي تمتد لخمس سنوات، 12 طالبة وطالبا من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني، والذين بصموا على التفوق والامتياز في مسارهم الدراسي الثانوي والتحقوا بالمعاهد والمؤسسات الجامعية.

وتبلغ قيمة هذه المنحة المالية عشرة آلاف درهم، تمنح سنويا لكل طالب وتمتد لخمس سنوات من التكوين العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على التفوق الدراسي.

وقد تم إحداث هذه المنحة المالية بأمر من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار مبادرات دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وقد استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2020-2021 اثنى عشر طالبا، وهي نفسها الحصة العددية التي تمت المحافظة عليها برسم السنة الدراسية 2021-2022.

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