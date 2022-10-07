قطر تنفي فرض ضوابط على المشجعين وترحب بالجميع

2022-10-07 / 09:52
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هبة بريس - وكالات

نفت السلطات القطرية الادعاءات المنتشرة في وسائط التواصل الاجتماعي، حول فرض عدد من القيود على المشجعين خلال بطولة كأس العالم التي تنظم لأول مرة في دولة عربية، نافية الحملات التي تشن عليها من قبل جهات.

ونفت الجهات المنظمة الأخبار المتداولة، والتي تناقلتها مؤسسات إعلامية، تزعم أن قطر تتجه نحو فرض القيود على المشجعين الذين يحضرون خلال كأس العالم التي تنظم قريباً في الدولة الخليجية.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أنها وكأس العالم فيفا قطر 2022، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين، يوضح جميع المعلومات التي يتم تداولها.

وأكد منظمو البطولة أنهم سبق وأن أوضحوا منذ البداية أن قطر ترحب بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من المونديال. وشدد المصدر الرسمي، أن قطر بلد مضياف يتميز بتسامحه وانفتاحه على العالم، وستتاح الفرصة أمام المشجعين القادمين إليه من جميع أنحاء العالم اختبار ذلك مباشرة خلال فعاليات المونديال.

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