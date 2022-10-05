17 قتيلا و 2174 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2174 آخرون بجروح، إصابات 84 منهم بليغة، في 1644 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و446 مخالفة، وإنجاز 8246 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و200 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و 173 ألفا و 575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5139 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8246 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 381 مركبة.

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