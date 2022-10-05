رسميا.. إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في ترشيحهما لاستضافة المونديال

2022-10-05 / 16:25
1
هبة بريس - وكالات

دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030، أوكرانيا، بحسب ما أعلن الأربعاء رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سويسرا.

ومن المنتظر أن يتنافس الملف الثلاثي المشترك “الإسباني – البرتغالي – الأوكراني” لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم، مع ملفين آخرين.

ويضم الملف الأول كلا من أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، بينما يضم الملف الثاني السعودية ومصر واليونان.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

انتخاب المغربي المتوكل بالإجماع لتمثيل العرب في الاتحاد الدولي…

2022-10-05 / 19:29
Photo of المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من17 سنة ينهزم أمام الشيلي

المنتخب النسوي لكرة القدم لأقل من17 سنة ينهزم أمام…

2022-10-05 / 18:17
Photo of المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يفوز على الأرجنتين برباعية و يتأهل لربع نهائي المونديال

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يفوز على الأرجنتين برباعية و…

2022-10-05 / 14:16
Photo of تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة في الأول من يونيو 2023

تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة في الأول من يونيو…

2022-10-05 / 09:36
Photo of لبؤات الأطلس يواصلن التداريب استعدادا للدوري الدولي بإسبانيا

لبؤات الأطلس يواصلن التداريب استعدادا للدوري الدولي بإسبانيا

2022-10-04 / 12:18
Photo of أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال المشترك لاستضافة مونديال 2030

2022-10-04 / 10:56
Photo of بعد 833 يوما.. برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني

بعد 833 يوما.. برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني

2022-10-03 / 15:30
Photo of أبطال “المواي طاي” يتنافسون على بطولة المغرب في الدار البيضاء

أبطال “المواي طاي” يتنافسون على بطولة المغرب في الدار…

2022-10-03 / 11:51
Photo of رسميا.. الكاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025

رسميا.. الكاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا…

2022-10-03 / 09:30
Photo of بعد الهزائم المتتالية ..منخرطو اتحاد طنجة يطالبون بالإسراع لعقد جمع عام

بعد الهزائم المتتالية ..منخرطو اتحاد طنجة يطالبون بالإسراع لعقد…

2022-10-02 / 19:55

تعليق واحد

  1. إذن سينجحون في الاحتضان من زاوية المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد بالتالي
    لا داعي لخوض غمار المنافسة معهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق