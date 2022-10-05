الPPS يكشف تفاصيل التحضير للمؤتمر الوطني للحزب

2022-10-05 / 12:04
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هبة بريس

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، حصصه بالكامل، لتحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر التئامه أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”.

وفي هذا الصدد، سَجَّل المكتبُ السياسي جَـــوَّ التعبئة والانخراط القوي لمختلف الهياكل الحزبية، في إطار التلاحم ووحدة الصف، وطنيا وقاعديا، من أجل جعل المؤتمر حدثًا سياسيا وطنيا بارزاً ومحطة حزبية متميزة.

وعلى الصعيد التواصلي، تناول المكتبُ السياسي الخطوات والأنشطة التي سيقوم بها الحزبُ للتعريف بمشروع الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني، والتي تتضمن تشخيصا وتحليلا للأوضاع الوطنية والدولية، وكذا محاور البديل الديموقراطي والتقدمي الذي يطرحه الحزب في ظل الأوضاع الدقيقة التي تجتازها بلادنا.

كما تداول المكتبُ السياسي في مسألة شروط ومعايير الانتداب للمؤتمر، وفي عدد المندوبات والمندوبين، وذلك على أساس المعالجة النهائية لبطائق العضوية، من خلال ضرورة تسوية الواجبات المالية من قِبَل كافة الهياكل الحزبية.

في نفس الوقت، تطرق المكتبُ السياسي إلى التحضيرات المادية واللوجيستيكية الجارية، من أجل ضمان انعقاد المؤتمر الوطني في أحسن الظروف.

وجدَّدَ المكتبُ السياسي، في نهاية اجتماعه، نداءه الى كافة المناضلات والمناضلين، وإلى جميع الهياكل الحزبية، من أجل الرفع أكثر من وتيرة التعبئة، بغاية إنجاح هذه المحطة الوطنية السياسية، التنظيمية والإشعاعية، الهامة بالنسبة لحزبنا، على جميع المستويات.

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