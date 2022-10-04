فنلندا تزيل آخر تماثيل لينين من مدينة كوتكا

2022-10-04 / 20:14
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هبة بريس _ وكالات

قامت الحكومة الفنلندية بإزالة آخر تماثيل لينين من مركز مدينة كوتكا وتم نقله إلى مخزن متحف ” كيمنلاكسو” الذي تدرس إدارته إمكانية استخدام النصب التذكاري في المعارض مستقبلا.

ويذكر أن النصب التذكاري للفنان الإستوني ماتي فاريك تم تقديمه لمدينة كوتكا عام 1979 من قبل إدارة مدينة تالين الشقيقة والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وتم نصبه في مركز مدينة كوتكا في شارع “كوتكانساري نورث بارك” وكان يعتبر جزءا من التراث الفني للمدينة.

وقد ارتبط اسم لينين في فنلندا باستقلال الدولة ولا تزال اللوحات التذكارية قائمة في عدد من المدن تخليدا لذكراه.

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