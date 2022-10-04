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الصحراء المغربية.. الإكوادور تدعم حلا سياسيا مقبولا لدى الجميع

2022-10-04 / 18:37
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هبة بريس _ الرباط

جددت الإكوادور التأكيد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعمها لحل سياسي مقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وأكد ممثل الإكوادور لدى الأمم المتحدة، أن قضية الصحراء المغربية “تتطلب حلا سياسيا مقبولا لدى الأطراف”، وفقا للقرار 2602 الذي اعتمده مجلس الأمن في أكتوبر 2021.

وأقر مجلس الأمن عملية الموائد المستديرة وكرسها في جميع قراراته منذ عام 2018، بما في ذلك القرار رقم 2602. كما كرس صيغتها وكذلك المشاركين فيها وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

كما يكرس هذا القرار سمو مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

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‫7 تعليقات

  5. الصحراء مغربية وستبقى مغربية حتى يرت الله الارض ومن عليها عاش الملك

  7. وهل اعلن السيد رئيس الحكومة على خفض اسعار المحروقات الى ما كانت عليه قبل تنصيبه. ،؟

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