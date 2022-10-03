“الاتحاد العام لمقاولات” يمنح علامته لأربع مقاولات

هبة بريس _ و م ع

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، عن منح علامته للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، لأول مرة، لكل من “أطلانطا سند” ومجموعة “سيتيل” المغرب، و”ماتيس أيروسبيس” و”العمران” بسوس ماسة وتجديدها لـ”ترانسديف”.

وأشار بلاغ صادر عن الاتحاد، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه على إثر اجتماع لجنة منح علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، المنعقد بتاريخ 28 شتنبر الماضي.

ويأتي منح هذه العلامة كتتويج لالتزام هذه المقاولات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وأخذها في الاعتبار، ضمن سياساتها، انتظارات محيطها الداخلي والخارجي. كما تندرج في سيرورة التحسين المستمر للممارسات من أجل استدامة وتعزيز المكتسبات.

وتروم علامة المسؤولية الاجتماعية تشجيع المقاولات المغربية على اعتماد منهجية شاملة أخذا في الاعتبار الضرورات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في استراتيجياتها التسييرية.

وتمنح من طرف رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمدة ثلاث سنوات بناء على رأي لجنة منح العلامة بعد عملية تقييم تسييرية يتم إجراؤها من طرف خبراء مستقلين ومعتمدين من طرف الاتحاد. ويتم التجديد ضمن الشروط نفسها مع مستوى متطلبات أكبر من التقييم السابق.

ويهدف التقييم إلى التحقق من مطابقة التسيير الشامل للمقاولة للأهداف المحددة لميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، والمشكلة لمرجعية العلامة. ويدور هذا الميثاق حول 9 محاور ملزمة. ويتم تحديدها طبقا للقوانين الاجتماعية الوطنية والأهداف الكونية للمسؤولية الاجتماعية.

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