مجلس جهة الشرق يصادق على ميزانية 2023 وإنجاز مشاريع تنموية

هبة بريس : وجدة

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الاثنين 03 أكتوبر الجاري، على نقط جدول أعمال الدورة ا لعادية لشهر أكتوبر، والتي ترأسها عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق،و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور نائبات ونواب رئيس مجلس الجهة وعضوات و أعضاء المجلس، و الكاتب العام للشؤون الجهوية و رؤساء المصالح اللاممركزة.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرف في كلمة له بالمناسبة، إنه يغتم الفرصة لتثمين مضامين الخطابين الملكيين الساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد والاحتفال بمرور 23سنة لاعتلاء عاهلنا المفدى عرش أسلافه المَيَامِين، وكذا بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

وفي ذات الاتجاه، ثمن رئيس مجلس جهة الشرق، التوجيهات السامية وأهداف الدبلوماسية الملكية الوازنة والرامية إلى تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون جنوب – جنوب، مستحضرا السياسة العامة للمغرب والتي تضع قضايا التعاون القاري في صلب الانشغالات الكبرى لوطننا العزيز، مشيرا إلى أن جهة الشرق حظيت بشرف احتضان الدورة الأولى لمنتدى الجهات الإفريقية، والذي عرف نجاحًا وصدىً طيبًا على جميع المستويات، إذ ترجم بالملموس انخراط جهة الشرق في الدينامية التنموية الرامية إلى تفعيل التشبيك الترابي الإفريقي، والعمل بكل مسؤولية على جعل التعاون الدولي اللامركزي مدخلا للتنمية المستدامة.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة الشرق يطرح مجموعة من القضايا التي تندرج في سياق الحرص المتواصل للمجلس الموقر على معالجة مختلف القضايا، انطلاقا من إشراك المتدخلين في التنمية الترابية، واستثمار المناخ المؤسساتي العام الذي يفرض ضرورة تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق أسس الحكامة الترابية.

ومن جانبهم، انكب أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال الدورة على الدراسة والمصادقة على نقط جدول أعمال الدورة، والتي تروم إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق، وانجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجهة الشرق؛ و إحداث وتسيير الدور العائلية القروية بجهة الشرق؛ تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بجهة الشرق، تمويل تسيير المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، وانخراط جهة الشرق في المنتدى الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واقتناء أراضي لتعزيز العرض الصحي بأقاليم جهة الشرق، وهيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية به.

كما تمت المصادقة بالاجماع ايضا على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار أحديد بجماعة اتروكوت – إقليم الدريوش؛ تعديل مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتيك؛ دراسة مشروع ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2023، إعادة برمجة المبالغ المتبقات من القرض الممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي، طلب قروض عبر فتح خط اعتماد لدى صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية في إطار برنامج التنمية الجهوية وكذا مشاريع التنمية الترابية بالجهة؛مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتسيير Technopark Oujda بجهة الشرق؛ مشروع دفتر التحملات الخاص باستغلال وتسيير تيكنوبارك وجدة.

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