البام يعقد مؤتمره الإقليمي بمكناس

2022-10-02 / 23:06
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ع محياوي – هبة بريس

عملاً بالتوجيهات التنظيمية للقيادة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، بضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية للحزب، نظم حزب الأصالة والمعاصرة بمكناس اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، بمكناس أشغال مؤتمره الإقليمي للحزب بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

هذا الجمع العام الذي اختار له المنظمون شعار: “من أجل عمل حزبي ترابي ديمقراطي تشاركي وفعال”، عرف حضوراً وازنا ًومتميزاً لكافة الفعاليات الحزبية بالإقليم، وتمثيلية شاملة لكافة فروع الأمانات المحلية للحزب بالإقليم كما ذكره الحزب عبر بوابته الالكترونية، يتقدمهم الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، الدكتور محمد الحجيرة، والنائب البرلماني جواد الشامي، والأمين الإقليمي للحزب نبيل الرماش والأمناء المحليين.

وقدم الدكتور الحجيرة، عرضاً سياسياً توجيهياً استعرض فيه السياق الذي يعقد فيه هذا الجمع العام، مذكراً بالدينامية التنظيمية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام، السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، والتي انخرطت فيها الجهة بقوة، منوهاً بالشعار الذي اختير للمؤتمر، مؤكداً بالقول: “هذا الشعار يحمل ما يكفي من الدلالات ليكون لنا حزب قوي على مستوى الجهات والأقاليم، يتفاعل مع كل القضايا، والديمقراطية هي الفيصل في اختياراته”.

وعرج الأمين الجهوي للتطرق للمكانة التاريخية لمدينة مكناس، والأدوار الطلائعية لنساء وشباب المدينة، مبرزاً أن أطر المدينة غير راضين على الوضع الذي اَل إليه الشأن المحلي، معبرا عن أمله في أن تقدم النخبة الحالية وجميع الشركاء والحلفاء السياسيين بدائل عملية لمدينة الزيتون التي عمرت لقرون وأسهمت في بناء الحضارة المغربية، ليأخذ هذا الإقليم حقه ونصيبه في التنمية والتعليم والصحة والثقافة والرياضة

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