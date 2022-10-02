أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة والوزراء

هبة بريس _ وكالات

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الأحد، قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان صحافي اليوم، أن الحكومة المستقيلة سوف تستمر في تصريف العاجل إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على أن تتشكل حكومة جديدة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان

وأجريت الخميس الماضي الانتخابات البرلمانية، التي شهدت نسبة تغيير ما يقارب 54 ‎%‎، حيث خرج 20 نائبا من المجلس الماضي، منهم ثلاثة وزراء كانت الحكومة اختارتهم وهم نواب للانضمام إليها.

وحصل النواب الشيعة في هذه الانتخابات البرلمانية الأخيرة على ثمانية مقاعد، بينما حصل نواب الحركة الإسلامية حدس (الإخوان المسلمون) على ثلاثة مقاعد، والسلف على ثلاثة مقاعد. وحصلت السيدات على مقعدين بعد أن فقدن جميع المقاعد في الانتخابات الماضية.

كانت الحكومة الكويتية شكلت في 24 يوليوز الماضي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على خلفية استجوابه من البرلمان.

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