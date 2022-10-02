وسام الجمهورية الإيطالية لطالب مغربي متفوق امتحانات البكالوريا

هبة بريس _ ع الباز

وجوه تشرق في المجتمعات العربية المقيمة بالديار الإيطالية كإطلالة شمس في نهار غائم،وأن تدرك النجاح، وفي القلب يقين بأنه خفق الجناح وليس في غصن يرتقى، شرط موجب لتحرير الذات من الارتهان بالمتغيرات الظرفية الزمانية والمكانية، على الرغم من إدراك تأثيرها البالغ، وأيضا إيمان ثابت بقدرات هذه الذات على تليين الصعاب وتجاوز العراقيل، بل وجعلها سلما للارتقاء، تلك بعض من أبعاد قاعدة نجاح مبهرة، نال منها طالب من أصول مغربية تربع على عرش الباكالوريا بالديار الإيطالية، فقد شهدت الأسر المغربية في السنوات الأخيرة تفوق ملحوظ لأبنائها وبناتها في المدارس والجامعات

” هبة بريس ” وفي إطار تتبعها للنماذج المغربية الناجحة عبر العالم ، إرتأت التوقف لاستعراض مسار طالب من أصول مغربية لتوفقه في امتحانات الباكالوريا بايطاليا،مسلك العلوم الفزياء النووية بالعلامة الكاملة.

زكرياء غويزة هو واحد من أبناء الجالية المغربية الذي زادنا فخرا و شرفا.

معدلٌ قياسِيٌّ ذاكَ الذِي حاز به الطالب المغربيَّ في إيطاليا، على نيل شهادَةَ البكالوريَا، في الآونة الأخيرة، حيثُ لمْ يكتفِ بنجاحٍ يضمنُ ميزةً متقدمةً في الشهادة، فسار إلى تحصيل العلامة الكاملة.

تم اختيار الطالب زكرياء غويزة ذو الأصول المغربية لتوشيحه من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا ،ومن المتوقع أن تجرى مراسيم توشيح الطالب المغربي رفقة 25 طالب آخرين من مختلف مناطق إيطاليا يوم 10 أكتوبر بقصر الجمهورية (كويرينالي) بروما.

منذ قدوم الطالب ” زكرياء غويزة “تابع دراسته بالمدارس الإيطالية حتى وصل إلى سلك البكالوريا ، الذي طال انتظاره والتخوف منه ، لكن بفضل المثابرة و الجد والمساعدة الدائمة و المستمرة من والديه ، تمكن وبفضل من الله من اجتياز العام الدراسي بأعلى نقطة وهي “مائة بالمائة” بالتنويه، هذا وكان تفوق زكرياء قد خوله الحصول على منحة جامعية مهمة و الدراسة بأحد أهم المعاهد الأوربية المختصة في الفيزياء النووية.

يوجه الشاب المجتهد و المثابر و الذي يمثل فخرا لعائلته وبلده المغرب ،إهداءه هذا النجاح لنفسه أولا ولوالديه ولجميع من وثق به و سانده ..

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