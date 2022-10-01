المغرب يستعد لتقديم ترشيحه لاستضافة كأس افريقيا 2025

2022-10-01 / 14:17
0
هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت مصادر هبة سبور بأن المملكة المغربية تستعد لتقديم ترشيحها لتنظيم كأس امم افريقيا 2025 , بدل غينيا والتي سحب منها شرف التنظيم بسبب البنية التحتية، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته السلطات، لكنه لم ترقى إلى مستوى المنافسة التي تجري هناك حسب ما جاء على لسان رئيس الكاف .

وسيفتح الكاف باب الترشيح من جديد في وجه الدول التي ترغب في استضافة هذه التظاهرة الرياضية القارية , شريطة ان تتوفر هذه الدول على بنية تحتية جيدة , وملاعب تستجيب لمعايير الكاف , وهو ما ينطبق على المغرب .

وسبق للمغرب ان احتضن تظاهرات رياضية قارية ودولية بنجاح , كان اخرها كأس السوبر الافريقي , وحفل جوائز الكاف وكأس افريقيا للسيدات والذي لقي اصداء حسنة من طرف الجميع , وحقق ارقام قياسية على مستوى الحضور الجماهيري .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي للغولف يتوج بلقب بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات

المنتخب المغربي للغولف يتوج بلقب بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات

2022-10-01 / 17:11
Photo of بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين والشباب .. المغرب يحرز 99 ميدالية

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين والشباب .. المغرب يحرز…

2022-10-01 / 10:47
Photo of 342 متسابقا في رالي المغرب للسيارات والدراجات الناري

342 متسابقا في رالي المغرب للسيارات والدراجات الناري

2022-09-30 / 23:28
Photo of رسميا .. سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

رسميا .. سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

2022-09-30 / 22:31
Photo of الشرطة الفرنسية تمنع مشجعين تونسيين من رفع علم فلسطين

الشرطة الفرنسية تمنع مشجعين تونسيين من رفع علم فلسطين

2022-09-30 / 21:55
Photo of بالإجماع.. انتخاب أسامة الناصيري رئيسا لنادي شباب المحمدية

بالإجماع.. انتخاب أسامة الناصيري رئيسا لنادي شباب المحمدية

2022-09-30 / 13:31
Photo of نادي بريست يفسخ عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي 

نادي بريست يفسخ عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي 

2022-09-30 / 09:43
Photo of شركةUNO.ma ترعى المباراة التي ستجمع فريقي شباب المحمدية والرجاء البيضاوي

شركةUNO.ma ترعى المباراة التي ستجمع فريقي شباب المحمدية والرجاء…

2022-09-29 / 17:15
Photo of بعثة المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الهند للمشاركة في كأس العالم

بعثة المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى…

2022-09-29 / 15:50
Photo of قطر: لقاح كورونا لن يكون إلزاميا لحضور كأس العالم

قطر: لقاح كورونا لن يكون إلزاميا لحضور كأس العالم

2022-09-29 / 15:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق