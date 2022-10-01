القنصل المغربي بميلانُـو يعقد سلسلة من اللقاءات التواصلية لتعزيز التعاون الثنائي

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تربط إيطاليا بالمغرب علاقات ثنائية درجت على الامتياز وتتسم بالحوار المكثف والمنتظم منذ وسط تسعينات القرن العشرين، وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع مختلف الهيئات الإيطالية على كافة الأصعدة، عقد القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو ذ/ محمد الأكحل، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من المسؤولين الإيطاليين تناولت مواضيع ذات الإهتمام المشترك في كافة المجالات الإقتصادية والثقافية.

بتاريخ 28 شتنبر الجاري أجرى القنصل العام لقاء تواصلي مع عمدة بلدية ميلينيانو ذ/ فيتو بيلومو وتناول اللقاء قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة ملفات أبناء الجالية.

وقال المسؤول الإيطالي أن العلاقات بين البلدين راسخة وتعد من العلاقات المتميزة في مسار العلاقات الدبلوماسية.

من جهته أكد المسؤول الديبلوماسي المغربي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما وعد خلاله المسؤول الإيطالي بتوفير الإمكانيات اللازمة للحفل الوطني الذي سيخلده أفراد الجالية المغربية بالمنطقة بمناسبة تخليد الذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.

هدا الحفل سيكون مناسبة أيضا تقدم خلاله الكاتبة الإيطالية ” برينسيبيا برونا روسكو ” رواية بعنوان المسيرة الخضراء” ملحمة ملك وشعب ” وسيشهد كذالك عرض أشرطة وثائقية حول المسيرة الخضراء والمسيرة التنموية التي تعرفها مناطقنا الجنوبية وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة بالجهة.

وعلاقة بالموضوع استقبل المسؤول الدبلوماسي المغربي بميلانو يومه الخميس 29 شتنبر الجاري المستشار الزراعي لجهة اللومبارديا ذ / ” فابيو رولفي ” الذي رافقه ناشط المدني زوهير اليوبي اللقاء كان مناسبة لتعزيز سبل التعاون بين جهة اللومبارديا والمملكة المغربية في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية ،وتعهد الطرفان بمواصلة التنسيق والتشاور للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وفي سياق اخر وتزامنا مع التحضير للنسخة المقبلة من اجتماع الكفاءات المغربية بإيطاليا المزمع عقده بميلانو يومه 19 نونبر 2022 , عقد المسؤول الدبلوماسي جلسة عمل مع البرلماني السابق ورئيس الشبكة الإيطالية للدبلوماسية خالد شوقي تم خلالها دراسة التحضير لهاذا اللقاء الذي من المنتظر أن يجمع عددا كبيرا من الكفاءات ورجال أعمال المغاربة المقيمين بإيطاليا في إطار تعزيز دور مغاربة العالم في دعم العلاقات الإقتصادية بين المغرب وإيطاليا واسهامهم في مسيرة التنمية الإقتصادية والاستثمارية ببلادنا

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