مذكرة تفاهم بين المغرب وسلوفاكيا حول الاستعمال الآمن للمعطيات النووية

هبة بريس

وقعت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور )، أمس الخميس بفيينا، مذكرة تفاهم مع الهيئة التنظيمية النووية للجمهورية السلوفاكية، وذلك على هامش الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب بلاغ لأمسنور فقد وقع على هذا الاتفاق، المتعلق بتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجال تنظيم الاستعمال الآمن للتطبيقات النووية بين المملكة المغربية والجمهورية السلوفاكية، السيد منجي زنيبر، مدير أمسنور بالنيابة، والسيدة مارتا جياكوفا، رئيسة الهيئة التنظيمية النووية في الجمهورية السلوفاكية.

ويتعلق تبادل المعلومات التي يغطيها هذا الاتفاق بالمعلومات التقنية المرتبطة بتنظيم الأمن النووي والسلامة وتدبير النفايات المشعة والأثر البيئي لمنشآت الطاقة النووية، فضلا عن الوثائق المتعلقة بعمليات ترخيص وتنظيم المنشآت المرخص لها والمنظمة من طرف أمسنور أو هيئة التنظيم النووي في الجمهورية السلوفاكية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتبادل أمسنور والهيئة التنظيمية النووية للجمهورية السلوفاكية المعلومات المتعلقة ببرامج التكوين المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين، والبيانات المرتبطة بمجال البحث في أمن المفاعلات، فضلا عن الإجراءات والسياسات التنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين، وتدبير النفايات المشعة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت النووية، كما تعتزم الهيئتان تعزيز التعاون بغية تبادل الخبرات في مجالات نشاطها.

أخيرا، يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار جهود أمسنور لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات التقنية والخبرات والممارسات الجيدة، وذلك من خلال الزيارات العلمية وبعثات الخبراء وتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.

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