مذكرة تفاهم بين المغرب وسلوفاكيا حول الاستعمال الآمن للمعطيات النووية

2022-09-30 / 16:35
0
هبة بريس

وقعت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور )، أمس الخميس بفيينا، مذكرة تفاهم مع الهيئة التنظيمية النووية للجمهورية السلوفاكية، وذلك على هامش الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب بلاغ لأمسنور فقد وقع على هذا الاتفاق، المتعلق بتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجال تنظيم الاستعمال الآمن للتطبيقات النووية بين المملكة المغربية والجمهورية السلوفاكية، السيد منجي زنيبر، مدير أمسنور بالنيابة، والسيدة مارتا جياكوفا، رئيسة الهيئة التنظيمية النووية في الجمهورية السلوفاكية.

ويتعلق تبادل المعلومات التي يغطيها هذا الاتفاق بالمعلومات التقنية المرتبطة بتنظيم الأمن النووي والسلامة وتدبير النفايات المشعة والأثر البيئي لمنشآت الطاقة النووية، فضلا عن الوثائق المتعلقة بعمليات ترخيص وتنظيم المنشآت المرخص لها والمنظمة من طرف أمسنور أو هيئة التنظيم النووي في الجمهورية السلوفاكية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتبادل أمسنور والهيئة التنظيمية النووية للجمهورية السلوفاكية المعلومات المتعلقة ببرامج التكوين المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين، والبيانات المرتبطة بمجال البحث في أمن المفاعلات، فضلا عن الإجراءات والسياسات التنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين، وتدبير النفايات المشعة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت النووية، كما تعتزم الهيئتان تعزيز التعاون بغية تبادل الخبرات في مجالات نشاطها.

أخيرا، يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار جهود أمسنور لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات التقنية والخبرات والممارسات الجيدة، وذلك من خلال الزيارات العلمية وبعثات الخبراء وتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستشفى إبن سينا بالرباط ينفي إقدام طبيبة على الانتحار

مستشفى إبن سينا بالرباط ينفي إقدام طبيبة على الانتحار

2022-09-30 / 20:01
Photo of رسميا..انتهاء العمل باختبار “PCR” وجواز التلقيح لدخول التراب الوطني

رسميا..انتهاء العمل باختبار “PCR” وجواز التلقيح لدخول التراب الوطني

2022-09-30 / 19:54
Photo of السجن ثلاثة أعوام لمجموعة من المهاجرين على خلفية “مأساة مليلية”

السجن ثلاثة أعوام لمجموعة من المهاجرين على خلفية “مأساة…

2022-09-30 / 19:16
Photo of قمصان المنتخب الجزائري ..وثيقة تحرج “أديداس “سجلت تصميم “زليج فاس” تراثا مغربيا

قمصان المنتخب الجزائري ..وثيقة تحرج “أديداس “سجلت تصميم “زليج…

2022-09-30 / 18:57
Photo of اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن في بلجيكا

اعتقال الإمام المغربي حسن إكويوسن في بلجيكا

2022-09-30 / 18:27
Photo of دعم المحروقات للمهنيين….مطالب بمثول وزير النقل أمام البرلمان

دعم المحروقات للمهنيين….مطالب بمثول وزير النقل أمام البرلمان

2022-09-30 / 18:12
Photo of 4,5 مليون مسن مغربي في سنة 2022

4,5 مليون مسن مغربي في سنة 2022

2022-09-30 / 16:43
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة

2022-09-30 / 16:05
Photo of سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

سطات.. هجمة الباعة الجائلين تحاصر المساجد وتعرقل نقل الجنائز

2022-09-30 / 15:09
Photo of هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

هبات ملكية لفائدة أسر معوزة بفاس وصفرو

2022-09-30 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق