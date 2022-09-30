بسبب إعلان كاذب ..الستاتي يحذر متابعيه من النصب عليهم
نجلاء مزيان
حذر الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، -حذر- من النصب عليهم من أجل شراء تذاكر سهرة وهمية.
و نشر الفنان ذاته، “بوسط” عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، تضمن “الأفيش” الوهمي للسهرة، مشيرا أنه لا صلة له بها.
و علق نجم الأغنية الشعبية قائلا :”تحذير جمهوري الحبيب بالغرب والنواحي هذا المنشور لا أساس له من الصحة مجرد إعلان كاذب”.
و يشار أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام أسماء فنانين كبار من أجل النصب على الجمهور العاشق للأغنية المغربية.
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