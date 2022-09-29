الحافظي..يستقبل وفدا هاما من أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية

ع محياوي - هبة بريس

استقبل عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، يوم أمس الأربعاء 28 شتنبر 2022 بالرباط، وفدا هاما من أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية(BAD) الذي يقوم بمهمة استشارية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 شتنبر 2022.

وتدخل زيارة هذا الوفد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار تقييم جودة برنامج دعم البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية والتعرف على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.

خلال هذا اللقاء، شدد المدير العام على أهمية الشراكة المتميزة والمستمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية والتي تشمل المحاور الاستراتيجية لتدخل المكتب في مجالات الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل. كما نوه السيد الحافظي بالأهمية التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية لتطوير مجالات الماء الشروب والتطهير السائل خصوصا في ظل الوضعية المائية الحالية التي تعرفها بلادنا.

وأبرز المدير العام تميز هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعود إلى سنة 1978، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع الكبرى في مجالات التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل بتمويل إجمالي يناهز 9 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية.

وقد انتهز المدير العام هذه المناسبة لتقديم لمحة عن برنامج عمل المكتب الطموح لتلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب وتطوير خدمة التطهير السائل والذي يتيح فرصا كبيرة للتعاون بين المكتب والبنك الافريقي للتنمية

وفي ختام هذا اللقاء، قام ممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة لمحطة المعالجة أم عزة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 لتر في الثانية، والتي تساهم في تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة الساحلية الرباط-الدار البيضاء، لفائدة ساكنة تقدر ب 8 ملايين نسمة، حيث تم إنجازها من طرف المكتب بكلفة إجمالية تبلغ 1,85 مليار درهم بمساهمة مالية من البنك الإفريقي للتنمية تقدر ب 1,26 مليار درهم.

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