اختلاس أموال عمومية بقنصلية برشلونة.. مصدر بالخارجية يكشف التفاصيل

2022-09-29 / 15:33
0
هبة بريس

كشف مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن تفاصيل حول قضيـة اختـلاس أمـوال عموميـة بالقنصليـة العامـة للمملكـة المغربيـة ببرشلونـة.

ووفق ذات المصدر، فيتعلق الأمر بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.

وذكر ذات المصدر، أنه فـــور علم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، تم القيام بارســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف “المفتشية العامة” لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)، كما إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).

وأضاف ذات المصدر، أنه تم أيضا قيــام مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، الى جانب اتخـــاذ الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛

وشدد ذات المصدر، على أن هــذا الملــف لازال فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

2022-09-29 / 14:45
Photo of بعد اجتماعه بمنيب.. الPPS: نتدارس سبل العمل المشترك مستقبلاً

بعد اجتماعه بمنيب.. الPPS: نتدارس سبل العمل المشترك مستقبلاً

2022-09-29 / 11:33
Photo of اسرائيل تعلن استعدادها لنقل تجربة الطاقة النووية إلى المغرب

اسرائيل تعلن استعدادها لنقل تجربة الطاقة النووية إلى المغرب

2022-09-29 / 10:31
Photo of بنسعيد يجتمع برئيس البرلمان المكسيكي ويتفقان على تعزيز التعاون

بنسعيد يجتمع برئيس البرلمان المكسيكي ويتفقان على تعزيز التعاون

2022-09-29 / 09:46
Photo of سياسي بيروفي: العلاقات بين البيرو والمغرب أقوى من أن تسيء إليها قرارات الرئيس

سياسي بيروفي: العلاقات بين البيرو والمغرب أقوى من أن…

2022-09-28 / 19:05
Photo of سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في لعبتها

سياسي اسباني : مشكلة الصحراء انتهت والجزائر فشلت في…

2022-09-28 / 18:15
Photo of اليابان تجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي

اليابان تجدد موقفها بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي

2022-09-28 / 17:04
Photo of إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز التعاون الفلاحي

إشادة يابانية بالمغرب في مجال الطاقات المتجددة واهتمام بتعزيز…

2022-09-28 / 16:28
Photo of الصحراء المغربية.. مؤسسة “فرنسا المغرب” تدعو باريس إلى توضيح موقفها

الصحراء المغربية.. مؤسسة “فرنسا المغرب” تدعو باريس إلى توضيح…

2022-09-28 / 16:17
Photo of بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”

بنكيران: “الحكومة في المغرب لا تحكم”

2022-09-28 / 15:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق