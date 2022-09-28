بعد تعافيه.. بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد

2022-09-28 / 17:45
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هبة بريس - وكالات

يشعر النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة “بشعور جيد للغاية” حيث بدا مستعدا للمشاركة في المباريات مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد عودته للتدريبات اليوم الأربعاء.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الأخيرة للريال قبل فترة رزنامة المباريات الدولية الأخيرة بسبب إصابة في الركبة ولم يشارك في آخر مباراتين لمنتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتعافى بنزيمة من الإصابة التي تعرض لها ضد سلتيك الأسكتلندي في 6 سبتمبر الجاري، وأصبح جاهزا للعب مع ريال مدريد في لقائه ضد أوساسونا بالدوري الإسباني يوم الأحد القادم.

وقال بنزيمة في تصريحات أدلى بها للموقع الإلكتروني الرسمي للريال “يسعدني أن أعود للفريق. لقد مر بعض الوقت (وأنا بعيد) وكان لدي الوقت للاستعداد للعودة إلى الملاعب”.

وأكد بنزيمة “أشعر أنني مرتاح وبحالة جيدة. أتطلع لمباراة يوم الأحد”.

وأضاف المهاجم المخضرم “لقد كنت أقوم بالكثير من أعمال اللياقة البدنية. لم ألمس الكرة لكنني تدربت للمرة الأولى اليوم. لقد مارست الكثير من تدريبات الركض والقوة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأوضح بنزيمة “لقد عملت أيضًا في المنزل. تأخرت قليلاً في عطلتي ولم يكن لدي الكثير من الوقت للقيام بفترة إعداد جيدة قبل انطلاق الموسم، ولهذا السبب قمت بذلك الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة جدًا”.

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