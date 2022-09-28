مصر.. القبض على تيكتوكر اشتهر بفيديوهاته الخادشة للحياء

هبة بريس - وكالات

قال المحامي، أشرف فرحات، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الـ “تيك توكر”، إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.

وأوضح فرحات لـ القاهرة 24، أنه تقدم ببلاغ ضد إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور.

ويشتهر إبراهيم مالك بالظهور المتكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، فضلًا عن اشتهاره بجملة: عازب لسة ومتجوزتش مين ترضى بيا؟، الأمر الذي حوله إلى محل سخرية وانتقادات واسعة من المستخدمين على التطبيق.

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