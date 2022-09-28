عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

ارتفاع الأسعار.. الPPS يعرب عن قلقه إزاء صمت الحكومة

2022-09-28 / 14:00
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هبة بريس

أعاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إثارة انتباه الحكومة إلى دقة وحساسية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يُحدقُ بها من مخاطر متزايدة، بالنظر إلى استمرار واتساع لهيب الأسعار، وتسارع وتيرة التضخم، مع توقعاتٍ بتباطؤٍ كبير للنمو الاقتصادي.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه المؤشرات مقلقة ومرشحة للتفاقم، وتؤكدها، أيضاً، مؤسساتٌ رسمية من قبيل بنك المغرب، ولا سيما من خلال بلاغه الصادر هذا اليوم.

وفي هذا الصدد، طالب الحزب الحكومةَ، من جديد، بأن تتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وتحصين الاقتصاد الوطني من هَــــزَّاتِ وتقلبات السوق العالمية.

كما أعرب المكتبُ السياسي عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أيِّ خطوة ملموسة من شأنها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة، مسجلا عجزها وغيابَ إرادتــــها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاحُ الاختلالاتِ العميقة التي يعرفها قطاعُ المحروقات. وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأيُ الأخيرُ لمجلس المنافسة.

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‫3 تعليقات

  2. المكتب السياسي عليه أن يعبر عن غضبه و ليس قلقه ،من هذه المؤامرة القاتلة الغاشمة الظالمة الكاسرة المتوحشة التي يمارسها لوبي المحروقات بكل وقاحة و دون شفقة و لا رحمة و لا امتثال لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي نادى إلى محاربة كل أشكال الاحتكار و الاستغلال

  3. بعيدا عن الزيادات الرسمية لا يعقل أن تزداد الأسعار بين اليوم و الغد يجب تفعيل المراقبة أو وضع لائحة وطنية للأسعار حسب المدن أو المناطق…لأنه لا معنى لأخد شئ اليوم بثمن وتجده بعد يوم أو يومين بثمن ٱخر تحث دريعة ًكلشي تزاد ً جشع بعض التجار لن تردعه إلا لجان مراقبة الأسعار

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