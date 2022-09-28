الجازولي: “الحكومة ستدعم المستثمرين المغاربة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني”

2022-09-28 / 12:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوضح محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن الحكومة تعهدت بدعم المستثمرين المغاربة لتقوية و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

و في هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أن الحكومة ماضية في تنفيذ وعودها من خلال دعم المستثمرين المغاربة عبر حزمة من الإجراءات و المبادرات خاصة الذين تربطهم اتفاقيات مع القطاعات الحكومية.

كما تعهد الجازولي خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بدعم المستثمرين الأجانب و المغاربة المقيمين بالخارج الذين يضخون رساميل مهمة في السوق المغربية بالعملات الأجنبية عبر تخصيص نظام للتحويل يتضمن تسهيلات و امتيازات عدة.

و شدد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية على هذا المشروع يهدف لتطوير مناخ الأعمال بالمغرب فضلا على جعل المملكة قطبا قاريا دوليا للاستثمارات.

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