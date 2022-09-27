فتاح تشيد بجودة العلاقات بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية

هبة بريس _ الرباط

أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بالرباط، بجودة علاقات التعاون المالي والتقني التي تربط، منذ أمد بعيد، المملكة المغربية بالبنك الإفريقي للتنمية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن السيدة فتاح، التي استقبلت وفدا مكونا من تسعة مسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية، يقوم بزيارة استشارية إلى المغرب ما بين 26 و30 شتنبر 2022، أعربت عن شكرها للوفد على الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة البنكية للمملكة من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات الإدارة العمومية والحكامة والصحة والتعليم والقطاع المالي والتنافسية الاقتصادية.

كما نوهت الوزيرة بالمواكبة التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية لتنزيل العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق إدماج أفضل للساكنة، خاصة الشباب والنساء.

من جهتهم، يضيف البلاغ، أشاد مسؤولو البنك الإفريقي بوجاهة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى، مشددين على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها المملكة.

يشار إلى أن هذه الزيارة الاستشارية، التي تدخل في إطار الزيارات السنوية التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية إلى البلدان الأعضاء بالبنك، تروم تقييم جودة دعم هذه المؤسسة للمملكة والاطلاع على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية

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