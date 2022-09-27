21 قت.يلا و 2198 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2198 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 1663 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 شتنبر 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و765 مخالفة، وإنجاز 8888 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و 877 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و 248 ألفا و 475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5039 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8888 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 321 مركبة.

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