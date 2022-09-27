العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولة الرابعة من البطولة بمباريات حارقة

2022-09-27 / 09:57
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هبة بريس ـ رياضة

تتواصل نهاية هذا الأسبوع مباريات البطولة الوطنية بعد توقف اضطراري لعشرة أيام بسبب تواريخ الفيفا التي تسمح للمنتخبات الوطنية بإجراء المباريات.

و سيكون عشاق الدوري المغربي بداية من عصر الجمعة على موعد مع التشويق و الإثارة من خلال مباريات الجولة الرابعة و التي ستشهد نزالات قوية و حارقة.

و أفصحت لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الجولة الرابعة و التي ستنطلق الجمعة في الساعة الرابعة بلقاء الجيش الملكي و الدفاع الجديدي، تليها قمة الوداد الرياضي و نهضة بركان في السادسة و الربع ثم شباب المحمدية و الرجاء الرياضي في الثامنة و النصف ليلا.

يوم السبت، ستجرى مبارتين، الأولى تجمع بين أولمبيك أسفي و اتحاد طنجة في الساعة السادسة و الربع، ثم لقاء شباب السوالم و أولمبيك خريبكة بداية من الثامنة و ثلاثين دقيقة.

و تتواصل مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد بثلاث لقاءات، أولها في الرابعة و ستجمع بين الفتح الرياضي و المغرب الفاسي، ثم المغرب التطواني و اتحاد تواركة في السادسة و الربع و الختام في الثامنة و النصف بمباراة حسنية اكادير و مولودية وجدة.

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