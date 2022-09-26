بوغبا يعترف: لجأت إلى “ساحر” لهذه الأسباب

2022-09-26 / 16:42
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هبة بريس - وكالات

يعيش النجم الفرنسي بول بوغبا أسوأ موسم في حياته، فبعد الإصابة التي قد تبعده عن كأس العالم، تواصل قضيته الغريبة مع شقيقه، بالكشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بالابتزاز والسحر.

وشن الشقيق الأكبر لبوغبا حملة شرسة هذا الشهر، وتوعد بكشف تفاصيل صادمة عن لاعب خط الوسط الفرنسي.

لاحقا، زعم ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، الأحد، أن بوغبا استعان بالفعل بساحر لمساعدته في مسيرته المليئة بالإصابات.

ومع ذلك، فقد نفى النجم الفرنسي بشدة أن يكون لذلك أي علاقة بمبابي، وقال إنه “لم يقصد أبدا إيذاء أي شخص”.

وأخبر بوغبا المحققين العاملين في المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة أنه استعان بساحر “لتوفير الحماية من الإصابة” وأيضا “لمساعدة الأطفال الفقراء في إفريقيا”، وهو كان على اتصال به من خلال منظمة إغاثة.

وتأتي قضية السحر والابتزاز في توقيت سيء جدا بالنسبة لبوغبا، الذي يحاول التركيز على العودة من إصابته، واللحاق بالمشاركة في كأس العالم الذي سينطلق بعد أقل من شهرين.

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‫6 تعليقات

  5. أكيد أن هذه الأحداث المخجلة ستأثر سلبا على مسيرة بوغبا الرياضية

  6. لم أتوقع أن بول بوغبا الرياضي الناجح يعتمد على السحر والسحرة لتسيير حياته المهنية

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