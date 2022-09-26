تمديد حالة الطوارىء على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يليه مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 دجنبر 2009، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الدستور المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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