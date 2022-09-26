تمديد حالة الطوارىء على طاولة المجلس الحكومي
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يليه مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 دجنبر 2009، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الدستور المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
11 تعليقات
دائما قرارتكم تكون بيوم الخميس هههههههههههه..
بدون مدارسته الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه والله العظيم لم اتصور دولة لازالت تفكر في تمديد الطوارئ حكومة غير مفهومة…
نحن نريد التغيير والاصلاح وأنتم لا زلتم تفكرون بتمديد الطوارئ ما كفايا الابتزاز علينا وما عانين منه من أزمة اقتصادية واجتماعية ونفسية بقرارتكم التافهة…
اقترب فصل الشتاء وستروا بعينكم ماذا ستفعل معكم الحكومة مرة أخرى كما فعلت في فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه..
لقد سئمنا من تصرفاتكم وقرارتكم التي لامحل لها من الإعراب ؛ تحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية وهانحن ندفع الثمن لحد الآن ولا أحدا يدعمنا سوى الله سبحانه وتعالى ..
تريدون ترويج اللقاحات الأربعة مرة أخرى وإعادة السيناريوهات المتعلقة بكوفيد 19 كورونا هههههههه….
L’état d’urgence sanitaire est annulé depuis belle lurette dans presque tous les pays, même le japon l’a supprimé dernièrement
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اتركونا نعيش في أمان واطمئنان ولا رعب وخوف لقد اصبحت كورونا معنا أصبحنا نتعايش معها فلاداعي لقراراتكم …
كل ما يهمنا هو إيجاد حلول مناسبة للقضاء على الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وهذا هو ما يهمنا الآن..
أعيد النظر في قرارتكم التي بسببها لازال المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية أن تجدوا حلا مناسبا له هذآ هو القرار الصائب …..
ياسيد اخنوش يجب عليك يوم الخميس إنشاء آلله ان تطرح تساؤلات حول الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية وارتفاع المحروقات وكذا القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا لحد الآن…. نريد أجوبة مقنعة. وليس كلام حبر على ورق والفاهم يفهم هههههههههههه.