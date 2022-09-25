البحرين تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب

2022-09-25 / 17:37
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هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف بلاده الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

وقال رئيس الدبلوماسية البحريني، خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “نجدد موقفنا الحازم وتضامننا مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدتها الترابية”.

وثمن أيضا، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 بشأن الصحراء المغربية، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2021.

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