أسود الأطلس يصلون إشبيلية و الركراكي يفتح حصة التداريب في وجه الإعلام

2022-09-24 / 22:51
0

هبة بريس ـ رياضة

حل المنتخب الوطني مساء يومه السبت​ 24 شتنبر 2022 بمدينة إشبيلية تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب الباراغواي.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

من جهة أخرى، يعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ( السادسة والنصف بالتوقيت المغربي) لقاء إعلاميا للحديث عن المباراة المقبلة أمام منتخب الباراغواي.

وستجرى الندوة الصحافية بقاعة المؤتمرات لملعب​ بينيتو فيامارين بمدينة اشبيلية، على أن تليها حصة تدريبية مفتوحة لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام المعتمدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يخسر ودية انجلترا

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يخسر ودية انجلترا

2022-09-24 / 21:31
Photo of الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

2022-09-24 / 19:50
Photo of تبادل الأقمصة بين لقجع و رئيس اتحاد الشيلي لكرة القدم

تبادل الأقمصة بين لقجع و رئيس اتحاد الشيلي لكرة…

2022-09-24 / 19:15
Photo of لاعب بدور ثانوي.. برشلونة يدرس كيفية إعادة ميسي

لاعب بدور ثانوي.. برشلونة يدرس كيفية إعادة ميسي

2022-09-24 / 14:21
Photo of سويدي من أصل مغربي.. من هو الحكم الذي أدار مباراة الاعتزال بين نادال وفيدرر?

سويدي من أصل مغربي.. من هو الحكم الذي أدار…

2022-09-24 / 13:01
Photo of مشهد مؤثر.. بكاء نادال وفيدرر في ليلة الاعتزال

مشهد مؤثر.. بكاء نادال وفيدرر في ليلة الاعتزال

2022-09-24 / 11:22
Photo of مباراة ودية.. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الشيلي (2-0)

مباراة ودية.. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الشيلي (2-0)

2022-09-23 / 22:33
Photo of التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام منتخب الشيلي

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام منتخب الشيلي

2022-09-23 / 19:43
Photo of من محبسه.. ماتياس بوغبا يهاجم شقيقه بول ويصفه بالمجرم

من محبسه.. ماتياس بوغبا يهاجم شقيقه بول ويصفه بالمجرم

2022-09-23 / 15:53
Photo of الوداد الرياضي ينال حصة الأسد من جوائز كرة القدم المغربية 2022

الوداد الرياضي ينال حصة الأسد من جوائز كرة القدم…

2022-09-23 / 12:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق