أسود الأطلس يصلون إشبيلية و الركراكي يفتح حصة التداريب في وجه الإعلام

هبة بريس ـ رياضة

حل المنتخب الوطني مساء يومه السبت​ 24 شتنبر 2022 بمدينة إشبيلية تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب الباراغواي.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

من جهة أخرى، يعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ( السادسة والنصف بالتوقيت المغربي) لقاء إعلاميا للحديث عن المباراة المقبلة أمام منتخب الباراغواي.

وستجرى الندوة الصحافية بقاعة المؤتمرات لملعب​ بينيتو فيامارين بمدينة اشبيلية، على أن تليها حصة تدريبية مفتوحة لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام المعتمدة.

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