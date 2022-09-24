تبادل الأقمصة بين لقجع و رئيس اتحاد الشيلي لكرة القدم

هبة بريس ـ رياضة

على هامش المباراة الودية التي جمعت يوم الجمعة 22 شتنبر 2022 بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب الشيلي، تبادل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاقمصة مع رئيس اتحاد الشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد.

وجاءت هذه المراسم البروتوكولية، لتكريس العلاقات الطيبة التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واتحاد الشيلي لكرة القدم.

كما تبادل فوزي لقجع الاقمصة مع مستشار رئيس فريق إسبانيول برشلونة الإسباني رفائيل مارنون.

وكان ملعب ” كورنيا إلبرات” التابع لفريق اسبانيول برشلونة قد احتضن المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب الشيلي، والتي انتهت بفوز النخبة الوطنية بنتيجة هدفين لصفر .

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