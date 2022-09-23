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أكادير: إستدعاء ملياردير وعائلته للتحقيق في ملف تبييض أموال

2022-09-23 / 11:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة. استدعاء أحد اثرياء سوس و اشخاص من عائلته من طرف قاضي التحقيق بمدينة الدار البيضاء في قضية متعلقة بتبييض و غسيل الاموال .

و أعتبر مصدرنا الى ان هذا الاستدعاء يعتبر استثناء، خاصة ان نفس المستثمر لا يتم استدعائه باحدى مدن الجنوب ، رغم تقاطر العشرات من الشكايات ضده، رغم ان دفاع ضحاياه او المشتكى بهم من قبله في مجموعة من الملفات الرائجة بمدينة أكادير. كالملف الجنائي ابتدائي عدد 2020/2609/390 و هو الملف المعروف بملف المراة الحديدية و الملف الجنائي استئنافي عدد 2021/2611/492 و غيرها من الملفات بمحكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية باكادير، سبق أن قدمت فيها العشرات من طلبات الاستدعاء او المواجهات و حتى الحضور ، الا ان هذا الاخير و لسبب غير واضح لا يتم استدعائه داخل الدائرة القضائية لأكادير عكس الدار البيضاء .

وضعية شادة دفعت بمجموعة من المتقاضين بملفات لها علاقة بهذا الاخير ،بمراسلة الجهات القضائية و جهات عليا بالبلاد. للتظلم و لفضح هذه الازدواجية الخطيرة في تطبيق القانون حسب زعمهم و التي استمرت الى حدود تاريخ 2022/09/20 حيث تم رفض مرة اخرى استدعاء المستثمر بصفته الطرف المشتكي و الطرف الذي وقع مجموعة من العقود شخصيا ،في حين قبلت المحكمة باستدعاء موثق (متوفي ) الشئ الذي يطرح علامة استفهام حول انه يمكن استدعاء الاموات و لا يمكن استدعاء ملياردير حي يرزق للمثول أمام القضاء باكادير.

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