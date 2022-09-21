تونس: متابعة الغنوشي في حالة سراح في قضية “التسفير”

هبة بريس - وكالات

قررت النيابة العامة في تونس، صباح الأربعاء، إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر” خارج البلاد.

وقال عضو هيئة الدفاع عن رئيس “النهضة” سمير ديلو، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: “الغنوشي يغادر مقر فرقة بوشوشة (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب)”.

وعقب التحقيق مع الغنوشي، قال ديلو إن “رئيس حركة النهضة سيتوجه بعد ساعات إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب) لحين استكمال التحقيقات بالقضية”.

وأمس الثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس “النهضة” علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس “جمعية الدعوة والإصلاح” الحبيب اللوز في “حالة سراح”.

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