بسبب الاعتداء على “منتخب الناشئين”.. “ماتقيش ولدي” تراسل الفيفا

2022-09-19 / 13:21
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هبة بريس

بسبب الاعتداء الهمجي والوحشي الذي تعرض له عناصر منتخب الناشئين بالجزائر في نهائي كأس العرب، راسلت منظمة “ماتقيش ولدي” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

المنظمة، طالبت من خلال مراسلتها “الفيفا”، بفتح تحقيق معمق حول“الاعتداء الدنيء الذي تعرض له لاعبو المنتخب المغربي تحت سن 17 سنة من طرف العشرات من الجماهير الجزائرية البالغة خلال المباراة النهائية لكأس العرب الـمنظم من طرف دولة الجزائر.

وأكدت الـمنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم و إنصاف اللاعبين القاصرين الذين عانوا الأمرين خلال هذا الاعتداء، مطالبة بفتح تحقيق معمق في هذا الحادث واتخاذ القرار الصحيح ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب هذا الاعتداء والذي أضر بشكل واضح بالقيم العظيمة لكرة القدم و وضع حياة اللاعبين في خطر كبير.

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