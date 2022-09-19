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خوفا من ضياع الفرصة…طلبة يناشدون وزير العدل تمديد فترة التسجيل الإلكتروني لمباراة مهنة المحاماة

2022-09-19 / 09:24
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هبة بريس_الرباط

ناشد طلبة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تمديد فترة التسجيل الإلكتروني للمباراة المتعلقة بمهنة المحاماة حتى يتسنى لهم الانخراط فيها، خاصة وأن المشاكل الإدارية التي عرفتها كلية الحقوق وما أفرزته من تأخير الامتحانات الربيعية لسنة2021/2022 ستحرمهم من ذلك، لأن النتائج وكما هو معلوم تحتاج أسبوعين كأقل تقدير للإعلان عنها، وامتحانات الدروة الاستدراكية كسابقاتها تحتاج شهر.

وفي رسالة وجهها الطلبة المعنيون توصلت هبة بريس بنسخة منها، يأملون من خلالها تمديد فترة التسجيل ريثما تنتهي الكلية من إعداد شواهد النجاح للطلبة لكي يتمكنوا من المشاركة لأن المباراة المتعلقة بمهنة المحاماة تجرى مرة في الثلاث سنوات.

وجدد الطلبة المعنيون موقفهم من أن المشاكل الإدارية التي تواجهها الكلية تقف حجرة عثرة أمام مسارهم المهني والأكاديمي، والذي يضرب في العمق حقهم المشروع وبشكل متساوي مع باقي زملائهم في التخصص أن يحصلوا على الفرصة للتسجيل، خاصة وأن العديد من المباريات قد تم حرمانهم منها كمباراة الولوج لسلك الملحقين القضائيين.

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