بتعليمات ملكية ..أخنوش يترأس الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الوفد المغربي إلى الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك.
ويرافق السيد أخنوش، خلال هذه الدورة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وستتميز الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، التي تنعقد حول موضوع “لحظة فارقة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة” في الفترة من 13 إلى 27 شتنبر الجاري، بإطلاق نقاش رفيع المستوى، يوم الثلاثاء، سيعرف مشاركة رؤساء الدول والحكومات والعديد من المسؤولين الآخرين.
كما ستنكب هذه الجلسة على دراسة العديد من القضايا المتعلقة أساسا بأزمتي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى حالة الطوارئ المناخية والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وعلى هامش هذه الدورة للجمعية العامة، تنعقد قمة رفيعة المستوى حول “تحويل التعليم”، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي ستتوج باجتماع للقادة، غدا الاثنين، يخصص لمناقشة الحلول والسبل الكفيلة بتغيير أنظمة التعليم، وبالتالي الحفاظ على مستقبل آلاف الأطفال حول العالم.
17 تعليقات
إذا أُسندت الامور لغير أهلها فٱنتظر الساعة
موفق بإذن الله
شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم
وفرشات قد غنت هذا فصل الصيف
بالتوفيق إن شاء الله
شوف شوية من جهة الفقراء
وفقكم الله السيد عزيز اخنوش
والله الى داخل بوجه الشح على المغاربة من يوم اللي جيت والدنيا مظلمة
السي عزيز و حنا مازال كنتسناو ديك 2500dh
بالتوفيق و النجاح
الله الموفق
وفقكم الله بما يحبه يرضاه
المرجو من السيد رئيس الحكومة ان ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية…المغاربة ينتظرون…وعد الحر دين عليه…
بالتوفيق
الله يوفقك لما فيه الخير
اتق الله في الفقراء
كل التوفيق والسداد
بالتوفيق لسيد رئيس الحكومة