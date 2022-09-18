وهبي : “البام” لن يتنكر لمسؤوليته داخل الحكومة

هبة بريس _ الرباط

جدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، التأكيد على التزام البام بميثاق التحالف الحكومي، مبرزاً أن الحزب عندما تحمل المسؤولية تحملها بصدق وشجاعة ونزاهة.

وقال الأمين العام في كلمته التوجيهية الموجهة لمؤتمرات ومؤتمري البام بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال أشغال المؤتمر الجهوي المنعقد يومه الأحد 18 شتنبر 2022، “نحن نتحمل المسؤولية داخل الحزب، ومسؤولون في القرارات الحكومية مع باقي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، لن نتنكر لمسؤوليتنا، وسيأتي يوم ليعرف الجميع، ماذا فعل البام، نحن نتكلم ونشتغل بصمت ليل نهار من أجل أن يكون للحزب موقعا مشرفا داخل الحكومة”.

وأضاف الأمين العام، في ذات المداخلة، “البام حينما دخل الحكومة دخلها من موقع المسؤولية، ليس فقط المسؤولية الحزبية، ولكن المسؤولية الوطنية، كذلك نحن نتحمل هذه المسؤولية وسنستمر في تحملها وسنواجه الأزمة التي يواجهها المغرب

وزاد مؤكدا، ” سننتصر بناءً على دعمكم، وبناءً على قناعاتنا، أن المغرب مسؤوليتنا الحزبية ومسؤوليتنا الشخصية، لذلك نحن لن نختفي ولن نمارس الحكومة طيلة الأسبوع ونمارس نهاية الأسبوع المعارضة

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