الدرهم ينخفض بنسبة 1,97 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 1,97 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,91 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 342,8 مليار درهم في 9 شتنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 1,6 في المائة من أسبوع لآخر، و9,7 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 100,6 مليار درهم، من بينها 36,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 14 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 15 شتنبر)، 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,1 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع الكهرباء بـ 3 في المائة والمعادن بنسبة 2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي البنوك والصناعة الغذائية والاتصالات بنسب 0,5 و 0,4 و0,3 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 714,2 مليون درهم مقابل 227,4 مليون درهم قبل أسبوع.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 419,2 مليون درهم مقابل 714,2 مليون درهم قبل أسبوع. أما بالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 83,4 مليون درهم بعد 142,8 مليون درهم.

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