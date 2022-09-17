ماتياس بوغبا يمثل أمام المحكمة بسبب قضية ابتزاز شقيقه

2022-09-17 / 14:40
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هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ أنه تم تقديم ماتياس بوغبا إلى المحكمة اليوم السبت في ما يتعلق بمحاولة ابتزاز مزعومة لشقيقه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس حاليا.

وأضافت الصحيفة أنه تم رفع حجز ماتياس بوغبا لدى الشرطة، حيث تم نقله إلى المحكمة في باريس ليلة الجمعة.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تم احتجاز أربعة أشخاص لدى الشرطة في ما يتعلق بمحاولة ابتزاز مزعومة ضد بول بوغبا، الذي يلعب حاليًا مع يوفنتوس.

وبحسب ما ورد، قدم ماتياس، أحد الأربعة الذين استجوبتهم السلطات، نفسه للمحققين، ووُضع في حجز الشرطة.

وزعم بول بوغبا أن شقيقه و“أصدقاء طفولته“، كانوا جزءًا من مجموعة استهدفته في تورينو، وطالبوا بـ11 مليون جنيه إسترليني (13 مليون يورو) مقابل ”خدمات الحماية“ على مدار 13 عامًا، في حين أن بوغبا دفع نحو 100 ألف يورو للمبتزين.

وزعم بول بوغبا أن تهديدات العصابة نُفِّذت في باريس في مارس بينما كان في الخدمة الدولية، عندما دفع 85 ألف جنيه إسترليني (100 ألف يورو) للمجموعة ”لتوفير الوقت“ بعد أن هددوه بها.

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