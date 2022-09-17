تقرير: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

هبة بريس - وكالات

قال الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة إن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الاتصالات الجديدة.

وفي بيان له، أوضح الاتحاد أن نحو 5.3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون الإنترنت، حسبما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي.

وأكد البيان أنه “في ظل غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول 2030 ستتراجع بشكل متزايد”.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد، هولين جاو، إنه من الضروري ضمان استفادة الجميع من الخدمات الرقمية، عن طريق المزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية.

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