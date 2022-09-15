عرض عسكري للجيش الإسرائيلي أمام الفاروق بلخير

2022-09-15 / 19:48
0
هبة بريس _ الرباط

نفذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، عرضا عسكريا يحاكى مهاجمة أهداف جوية وبرية باستخدام دبابات ومروحيات وطائرات مسيرة بحضور عربي ودولي.

وجرى العرض الذي استمر أكثر من ساعة في قاعدة تساليم بالنقب (جنوب)، في إطار الأسبوع الدولي للتحديث والابتكار العسكري الذي بدأ الثلاثاء بمشاركة 22 وفدًا عسكريًا من مختلف أنحاء العالم.

ونفذ الجيش الإسرائيلي العرض أمام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير، الذي يجري أول زيارة رسمية إلى إسرائيل

وبرز بين المشاركين الدوليين رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا.

كما تواجد في العرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النقل المدرسي يتعزز بـ 9 حافلات جديدة باقليم الحاجب

النقل المدرسي يتعزز بـ 9 حافلات جديدة باقليم الحاجب

2022-09-15 / 21:24
Photo of المدير الجهوي للجمارك بالشرق : كل المتدخلين ساهموا في إنجاح عملية “مرحبا 22”

المدير الجهوي للجمارك بالشرق : كل المتدخلين ساهموا في…

2022-09-15 / 21:13
Photo of الخدمة العسكرية.. 4000 مجند يدخلون مراحل متقدمة لاكتساب المهارات

الخدمة العسكرية.. 4000 مجند يدخلون مراحل متقدمة لاكتساب المهارات

2022-09-15 / 20:05
Photo of العيون.. إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة المعسل

العيون.. إحباط عملية تهريب كمية مهمة من السجائر ومادة…

2022-09-15 / 17:44
Photo of طلبة أوكرانيا.. اتخاد إجراءات وتدابير لفائدة المسجلين بمسالك الهندسة المعمارية

طلبة أوكرانيا.. اتخاد إجراءات وتدابير لفائدة المسجلين بمسالك الهندسة…

2022-09-15 / 17:04
Photo of كورونا بالمغرب.. 20 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. 20 إصابة جديدة وأزيد من 6.7 ملقح…

2022-09-15 / 16:40
Photo of الPPS يسجل ندرة عدد من المقررات الدراسية وغلاء أسعارها

الPPS يسجل ندرة عدد من المقررات الدراسية وغلاء أسعارها

2022-09-15 / 16:15
Photo of بعد هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت” ….كلية المحمدية تتفاعل ايجابا

بعد هاشتاغ ” الباكالوريا القديمة لن تموت” ….كلية المحمدية…

2022-09-15 / 15:41
Photo of الحموشي يتباحث ومديرة الاستخبارات الإسبانية سبل التعاون الأمني

الحموشي يتباحث ومديرة الاستخبارات الإسبانية سبل التعاون الأمني

2022-09-15 / 14:28
Photo of تجديد مطالب تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى

تجديد مطالب تخفيف ثقل مصاريف العلاج والأدوية على المرضى

2022-09-15 / 14:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق