أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي

2022-09-15 / 10:02
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هبة بريس - وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حديث لصحيفة “لوبوان” الفرنسية عرّج فيه الحوار على الأزمة بين الدوحة، والسعودية والبحرين والإمارات ومصر، إنه لا يودّ الحديث عن الماضي.

وأضاف: “نريد أن نتطلع إلى المستقبل، فنحن نمر بمرحلة جديدة تسير فيها الأمور نحو الاتجاه الصحيح”.

وتابع: “ندرك أن وجهات النظر قد تتباين أحيانا، ونستعد للمستقبل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر أساسي لإطلاق إمكانات الشباب في المنطقة”.

وصرح بأن وحدتهم وتعاونهم أمران مهمان للعالم أجمع، مشددا على أن مجلس التعاون الخليجي يمر بمرحلة تعاف بعد صدمة كبيرة واضطرابات.

وردا على سؤال ما الذي أزعج جيرانكم لهذه الدرجة.. هل هو المسار الذي تنتهجه الدولة.. أم نظام تعاقب السلطة.. أم العلاقة مع إيران، قال: “بكل صدق، وكما قلت لك سابقا، لا أرى أي طائل من التحدث عن الماضي”.

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