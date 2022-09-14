الملك محمد السادس

الملك ل”رئيس أنغولا الجديد”: نقدر ما يجمع بلدينا من روابط الصداقة والأخوة

2022-09-14 / 12:59
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي على إثر إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أنغولا، أن أبعث إلى فخامتكم بتهانئي الحارة ومتمنياتي الصادقة بموصول التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة أعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين بلدينا من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل سويا من أجل مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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