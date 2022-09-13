نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنغهام

هبة بريس _ وكالات

استقبل الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة نعش الملكة إليزابيث الراحلة في قصر باكنغهام، الثلاثاء، بعدما اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع في ظل أمطار غزيرة ليشهدوا وصوله إلى العاصمة البريطانية.

وفي ليلة مظلمة هطلت خلالها أمطار غزيرة، تحرك موكب النعش من مطار قريب ليسير ببطء عبر شوارع لندن حيث وقفت حشود على طول الطريق ليلقي بعضها الزهور ويترك العديد سياراتهم لإلقاء نظرة على الموكب.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملك تشارلز، الذي أصبح ملكا تلقائيا بوفاة والدته، الأسبوع الماضي، كان في استقبال النعش مع أشقائه الثلاثة ونجليه، وليام وهاري، وأعضاء كبار آخرين بالعائلة المالكة.

وتوفيت الملكة إليزابيث، يوم الخميس بمنزلها في بالمورال في المرتفعات الإسكتلندية عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 عاما مما فجر مشاعر الحزن في البلاد.

ورافقت الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة، النعش أثناء نقله من إسكتلندا حيث كان منذ وفاة إليزابيث الأسبوع الماضي

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