رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع سفير البرازيل بالمغرب

2022-09-13 / 17:19
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هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الثلاثاء بمقر المجلس مباحثات مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالرباط السيد خوليو غلينتيرنيك بيتيلي، تناولت العمق التاريخي للعلاقات المتعددة الأبعاد بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن كلا من رئيس المجلس وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية شددا خلال هذا اللقاء على تجذر العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وأبرزا أهمية تقويتها من خلال تبادل الزيارات والتواصل الفعال والدائم بين مجموعتي الصداقة البرلمانية، وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والدولية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والالتزام بالشرعية الدولية.

كما تمت الإشادة، وفق البلاغ، بالعلاقات التاريخية والمتينة بين الرباط وبرازيليا، ودور المؤسستين التشريعيتن بالبلدين في تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وبناء جسور شراكة متعددة الأبعاد تقوم على حوار سياسي-برلماني عميق وتعاون اقتصادي وتجاري مستدام ومتطور.

وشكل اللقاء أيضا، فرصة للجانبين لاستعراض خصوصية النظام البرلماني بالبلدين والأدوار المنوطة بالدبلوماسية البرلمانية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتكون فاعلة ومتفاعلة مع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية المطروحة ضمن أولويات العمل البرلماني المشترك.

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