الولايات المتحدة.. تأكيد أول حالة وفاة بجدري القردة

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد هذا العام بسبب الإصابة بعدوى جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، مبينة أن المتوفي يعاني من ضعف شديد في المناعة.

وأكدت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة أحد سكان مقاطعة لوس أنجلوس بسبب عدوى جدري القردة، مبينة أن المصاب كان يعاني من نقص المناعة الشديد وتم نقله إلى المستشفى.

هذا ولم تكشف إدارة الصحة عن أي معلومات أخرى عن الفرد مثل العمر أو الجنس أو العرق، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية “السرية والخصوصية”.

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